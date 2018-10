Η Ευρώπη δεν πείθεται από τις εξηγήσεις της Σαουδικής Αραβίας για τον Κασόγκι

Ειδικότερα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι ζήτησε να πραγματοποιηθεί διεξοδική έρευνα για τον «εξαιρετικά ανησυχητικό» θάνατο του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, ενώ σημείωσε ότι οι υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι υπηρεσίες της τονίζεται ότι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι εταίροι της, επιμένει στην ανάγκη για μια ενδελεχή, αξιόπιστη και διαφανή έρευνα, που να ρίχνει φως στις συνθήκες του θανάτου, και απαιτεί όλοι οι υπεύθυνοι να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη».

Την επανεξέταση των σχέσεων Γερμανίας – Σαουδικής Αραβίας θέτει η πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) Αντρέα Νάλες με αφορμή την υπόθεση Κασόγκι, ενώ η ίδια τονίζει στην κυριακάτικη Bild ότι θα υπάρξουν «αισθητές συνέπειες», αλλά και ότι «Η Γερμανία θα πρέπει, για παράδειγμα, να διακόψει την εξαγωγή όπλων προς τη Σαουδική Αραβία».

Απ΄την άλλη πλευρά, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ, δήλωσε ότι είναι καλοδεχούμενη πρόοδος, η παραδοχή της Σαουδικής Αραβίας ότι ο δημοσιογράφος Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε μέσα στο προξενείο της στην Κωνσταντινούπολη.

Ο ίδιος ζήτησε από το Ριάντ να συνεχίσει με μια πλήρη και διαφανή διερεύνηση: «Σημειώνω πως οι σαουδαραβικές αρχές έχουν αλλάξει τακτική, παραδέχθηκαν τα γεγονότα και δέχθηκαν κάποια ευθύνη, άρα σημειώνουμε πρόοδο», ενώ πρόσθεσε ότι: «Όμως πρέπει να χυθεί άπλετο φως».

Ο Λεμέρ σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο France 3 είπε ακόμη ότι οι διμερείς σχέσεις από εδώ και πέρα θα «εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο θα γνωστοποιηθεί η αλήθεια, την έρευνα που διενεργείται και τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν».

«Αν εξακολουθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση εγκαθιδρύοντας την αλήθεια με μια πλήρη διερεύνηση, νομίζω ότι μπορούμε να διατηρήσουμε την ισχυρή στρατηγική σχέση μας με τη Σαουδική Αραβία», τόνισε ο ίδιος, ενώ πρόσθεσε ότι:

Αν δεν συμβεί αυτό, κανείς δεν θα καταλάβει — ούτε η Γαλλία ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σαουδική Αραβία είναι ένας στρατηγικός εταίρος, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης που δεν βασίζεται στην αλήθεια

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν δήλωσε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν από το Ριάντ για τον θάνατο του Κασόγκι δεν δίνουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και ζήτησε «πλήρη και ενδελεχή έρευνα»:

Η επιβεβαίωση του θανάτου του Τζαμάλ Κασόγκι είναι ένα πρώτο βήμα προς την αποκατάσταση της αλήθειας

«Η εξήγηση που έδωσε η Σαουδική Αραβία για τον θάνατο του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο προξενείο της στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι αξιόπιστη», δήλωσε την Κυριακή ο Βρετανός υπουργός για το Brexit, Ντόμινικ Ράαμπ.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη στην τηλεόραση του BBC αν πιστεύει την εξήγηση του Ριάντ, ο ίδιος δήλωσε ότι: «Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αξιόπιστη, ενώ πρόσθεσε ότι: «Υποστηρίζουμε την τουρκική έρευνα για το θέμα και η βρετανική κυβέρνηση θέλει να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο αυτό».

«Η ισπανική κυβέρνηση είναι θορυβημένη από τις πρώτες αναφορές από τον εισαγγελέα της Σαουδικής Αραβίας για τον θάνατο του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στο σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη και εκφράζει τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένειά του», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία μάλιστα συντάσσεται και στην έκκληση που απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για ενδελεχή και διαφανή έρευνα.

Την υπόσχεση ότι την Τρίτη θα αποκαλυφθεί η αλήθεια σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Κασόγκι έδωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι μέχρι την Τρίτη θα είναι σε θέση να αποκαλύψει «την πλήρη, τη γυμνή αλήθεια για το θέμα» που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα.

Παράλληλα, 25 ακόμη μάρτυρες που εμπλέκονται στην έρευνα κλήθηκαν την Κυριακή από τους εισαγγελείς, σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Υπενθυμίζεται ότι μέλη του προσωπικού του σαουδαραβικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη κατέθεσαν την Παρασκευή στο κυριότερο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.

H μνηστής του Τζαμάλ Κασόγκι, Χατισέ Τσενγκίζ ανέβασε ένα βίντεο 31 δευτερολέπτων με τον Κασόγκι, στον προσωπικό της λογαριασμό, γράφοντας ότι: «Έκλεψαν τη φυσική σου παρουσία από τον κόσμο. Όμως το όμορφο γέλιο σου θα μείνει για πάντα στην ψυχή μου, αγαπημένε μου».

Η ίδια λίγο αργότερα έγραψε ότι: «Η καρδιά υπάρχει για να θρηνεί και τα μάτια για να κλαίνε και εμείς είμαστε χωριστά, αγαπημένε μου Τζαμάλ».

They took your bodily presence from my world. But your beautiful laugh will remain in my soul forever. My darling #jkhashoggi #JamalKhashoggi#JusticeForJamal pic.twitter.com/vJOfhL6dEq

— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 20, 2018