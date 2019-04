Η Boeing μόλις παραδέχθηκε πως φταίει το λογισμικό της για τις αεροπορικές τραγωδίες

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing δήλωσε, σε μήνυμά του το οποίο μεταδόθηκε σε video μέσω του Twitter, ότι «είναι προφανές» πως το σύστημα αύξησης των χαρακτηριστικών ελιγμών του 737 MAX 8 συνέβαλε σε δύο αεροπορικά δυστυχήματα. Μ’ αυτό τον τρόπο, η Boeing ανέλαβε την ευθύνη για τα δυστυχήματα της Ethiopian και της Lion Air.

Οι ερευνητές είχαν από καιρό υποψιαστεί τον ρόλο του συγκεκριμένου συστήματος στις δύο τραγωδίες.

«Οι πλήρεις λεπτομέρειες για το τι συνέβη στα δύο δυστυχήματα θα εκδοθούν από τις κυβερνητικές αρχές στις τελικές τους εκθέσεις», δήλωσε ο Muilenburg και πρόσθεσε πως είναι προφανές ότι και στις δύο πτήσεις το Maneuvering Characteristics Augmentation System, γνωστό ως MCAS, λειτούργησε λάθος.

