Η Αυστραλία δείχνει το χειρότερο πρόσωπό της απέναντι στα ζώα

Τη στιγμή που η Αυστραλία έχει καεί ανεπανόρθωτα με την καμένη έκταση να ισούται με την έκταση της Ιρλανδίας, η χώρα αποφασίζει να δείξει τον κακό της εαυτό απέναντι στα ζώα της. Οι καμήλες στην Αυστραλία θα μειωθούν σημαντικά εξαιτίας της… ξηρασίας.

Η καταστροφή στην Αυστραλία δεν έχει τέλος. Όμως, αυτή τη φορά δεν ευθύνεται η φωτιά, αλλά η ίδια η κυβέρνηση. Από τον Σεπτέβρη του 2019 καίνε οι φωτιές στη χώρα κι αυτή τη φορά οι αρχές αποφασίζουν να προχωρήσουν σε μια πρωτόγνωρη κίνηση απέναντι στις καμήλες στην Αυστραλία.

Πιο συγκεκριμένα, οι Αρχές της Αυστραλίας αποφάσισαν να θανατώσουν χιλιάδες καμήλες εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας που επικρατούν στο νότιο τμήμα της χώρας, καθώς όπως λένε «πίνουν πολύ νερό».

Την επιχείρηση μαζικής θανάτωσης έχουν αναλάβει επαγγελματίες σκοπευτές που θα επιβαίνουν σε ελικόπτερα, οι οποίοι μέσα σε πέντε μέρες θα το έχουν ολοκληρώσει.

Ποιος ο λόγος;

Η εντολή για τη μαζική εξόντωση δόθηκε από τους ηγέτες της περιοχής Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara. Ο επικεφαλής της κοινότητας, Richard King, δήλωσε πως «Δεδομένης της συνεχιζόμενης ξηρασίας αλλά και του μεγάλου πληθυσμού καμηλών που απειλούν τις κοινότητες της APY, κρίνεται απαραίτητος ο άμεσος έλεγχος του ζώου».

«Κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και με τέτοιο καύσωνα, αδυνατούν να ανοίξουν τα κλιματιστικά τους, φοβούμενοι πως οι καμήλες θα επιτεθούν στα air conditioner για την υγρασία τους» εξηγεί εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Ύδρευσης της Νέας Νότιας Ουαλίας (DEW) ο οποίος επισημαίνει πως η ανάγκη τους για πολύ νερό δεν είναι το μόνο πρόβλημα που προκαλούν στους κατοίκους, αλλά και το τοπικό οικοσύστημα.

Η επιχείρηση ελέγχου του πληθυσμού καμηλών εκτιμάται πως θα στοιχίσει 1,2 εκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε πέντε μέρες. Σύμφωνα με το ABC Αυστραλίας, τα κουφάρια τους θα αφεθούν να ξεραθούν προτού ταφούν ή αποτεφρωθούν.

Φυσικά, η κίνηση αυτή των Αρχών της Αυστραλίας προκάλεσε οργή αντιδράσεων με πολλούς να απορούν για την απάνθρωπη αυτή πράξη.

Why not shoot the humans instead of camels . What wrong have they done to deserve this! #Australiaanimals #AustraliaRain @Australia pic.twitter.com/KoKm0nVKNz

— Psk (@psk__patil) January 8, 2020