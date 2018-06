Η Αργεντινή ακύρωσε τον φιλικό αγώνα με το Ισραήλ | Οι απειλές κατά του Μέσι

Η Αργεντινή ακύρωσε τον φιλικό αγώνα με το Ισραήλ, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να γίνει το Σάββατο στην Ιερουσαλήμ. Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή απ’ τον Αργεντίνο παίκτη, Γκονθάλο Ιγκουαΐν, ο οποίος τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της απόφασης, δηλώνοντας στο αμερικανικό δίκτυο ESPN πως «επιτέλους έπραξε το σωστό».

Η επιβεβαίωση της ακύρωσης του ποδοσφαιρικού αγώνα ήρθε απ’ την πρεσβεία του Ισραήλ στο Μπουένος Άιερες, η οποία κατήγγειλε «προκλήσεις» που είχαν στόχο τον Λιονέλ Μέσι. Θα ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Αργεντινής πριν την έναρξη του Μουντιάλ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση απ’ τη μεριά της Αργεντινής ο αγώνας ακυρώνεται λόγω της κλιμακούμενης βίας, των απειλών και της κριτικής.

Μάλιστα, ο πρόεδρος της παλαιστινιακής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, είχε τονίσει πως αν ο Μέσι παίξει στο συγκεκριμένο ματς «οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να κάψουν τις φανέλες και τις φωτογραφίες του»!

Απ’ τη μεριά του ο πρεσβευτής της Παλαιστίνης στην Αργεντινή είχε εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για τον αγώνα.

Αυτός ο αγώνας θα ήταν σαν να πανηγυρίζουμε εμείς για την… κατάληψη των Μαλβινών νήσων

Πολλοί ήταν αυτοί που βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωσαν κατά της διεξαγωγής του φιλικού αγώνα της Αργεντινής με το Ισραήλ. Και η κόντρα Ισραήλ -Αργεντινής καλά κρατεί.

