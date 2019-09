Η 16χρονη που ταρακούνησε τους πάντες με την ομιλία της για την κλιματική αλλαγή

Η 16χρονη ακτιβίστρια Greta Thunberg είναι το θέμα της ημέρας μετά τη συγκινητική και οργισμένη ομιλία που παραχώρησε στα Ηνωμένα Έθνη τη Δευτέρα. Η 16χρονη κατηγόρησε τους ηγέτες των χωρών ότι κλέβουν τα όνειρά της και τα παιδικά της χρόνια με την αδρανή στάση τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

«Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ, θα πρέπει να επιστρέψω στο σχολείο στην άλλη πλευρά του ωκεανού», δήλωσε η 16χρονη από τη Σουηδία στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

Η ίδια κατηγόρησε τους ηγέτες του κόσμου ότι λένε ότι ακούν τους νέους και καταλαβαίνουν την αναγκαιότητα να κάνουν τώρα κάτι, ωστόσο, στην ουσία αποτυγχάνουν να κάνουν πράξεις.

Κλέψατε τα όνειρα μου και την παιδική μου ηλικία με τα άδεια σας λόγια και όμως είμαι ακόμα από τους τυχερούς. Είμαστε στην αρχή μιας μαζικής εξόντωσης και εσείς μιλάτε για λεφτά και παραμύθια για οικονομική ανάπτυξη. Πως τολμάτε;

Η ακτιβίστρια Greta Thunberg- σύμβολο της κλιματικής αλλαγής αποθεώθηκε ενώ η ίδια έριξε ένα παγωμένο βλέμμα στον Ντόλαλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ξαφνικά στη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για να ασχοληθεί μόνο με το Ιράν.

Είπε επίσης ότι η «δημοφιλής ιδέα» της μείωσης των εκπομπών αερίων κατά 50% σε 10 χρόνια δίνει μόνο 50% πιθανότητα να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από το όριο των 1,5 βαθμών Κελσίου, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει «καταστροφικές αλυσιδωτές αντιδράσεις πέρα ​​από τον ανθρώπινο έλεγχο».

Ένας κίνδυνος 50% είναι απλά απαράδεκτος για εμάς – εμείς που πρέπει να ζήσουμε με τις συνέπειες

Σύμφωνα με την Thunberg, οι ηγέτες δεν θα πρότειναν ποτέ πιο ριζοσπαστικά μέτρα για τη μείωση των εκπομπών, επειδή «δεν είναι ακόμα αρκετά ώριμοι».

Εσείς αποτυγχάνετε, αλλά οι νέοι τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν την προδοσία σας

Την ομιλία της Greta Thunberg σχολίασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μ’ ένα tweet, στο οποίο έγραψε:

Φαίνεται ένα πολύ χαρούμενο κορίτσι το οποίο πρσβλέπει σε ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον. Χάρηκα που την είδα!

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019