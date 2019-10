H μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο είναι γεγονός και ο αυστραλιανός αερομεταφορέας Qantas έγραψε μόλις ιστορία, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη δοκιμαστική πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Σίδνεϊ.

Η Qantas έγραψε ιστορία, καθώς κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την πρώτη δοκιμαστική πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Σίδνεϊ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια εμπορική πτήση, ενώ κατά τη δοκιμή εξετάστηκε ακόμη το πώς το ταξίδι θα μπορούσε να επηρεάσει τους πιλότους, το πλήρωμα και τους επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα, το Boeing 787-9 με 49 επιβάτες χρειάστηκε 19 ώρες και 16 λεπτά για να πετάξει από τη Νέα Υόρκη στο Σίδνεϊ σε μια διαδρομή 16.200 χιλιομέτρων. Η ίδια αεροπορική εταιρεία αναμένεται τον επόμενο μήνα να δοκιμάσει μια απευθείας πτήση από το Λονδίνο στο Σίδνεϊ.

Η εταιρεία αναμένεται ακόμη να αποφασίσει μέχρι το τέλος του έτους εάν θα ξεκινήσει τα δρομολόγια το 2022 ή το 2023, ενώ σύμφωνα με το Reuters, κανένα εμπορικό αεροσκάφος δεν έχει ακόμη την εμβέλεια για να πετάξει μια τέτοια διαδρομή με πλήρες φορτίο. Για να δοθεί στο αεροσκάφος επαρκές εύρος καυσίμων και για να αποφευχθεί ο ανεφοδιασμός, η πτήση Qantas απογειώθηκε με τα μέγιστα καύσιμα, λίγους επιβάτες και περιορισμένο φορτίο αποσκευών.

Χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής της Qantas Alan Joyce δήλωσε μετά την προσγείωση: «Αυτή είναι μια πραγματικά ιστορική στιγμή για την Qantas, μια πραγματικά ιστορική στιγμή για την αυστραλιανή αεροπορία και μια πραγματικά ιστορική στιγμή για την παγκόσμια αεροπορία».

Direct travel between Sydney and New York is now a giant step closer after a history making flight arrived at Mascot this morning. The @Qantas Dreamliner flew nonstop as part of a research project into ultra long-haul travel. https://t.co/UzSRvbMPxv #7NEWS pic.twitter.com/D7TtMvRLcx

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) October 20, 2019