H ιστορική σύνοδος κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν (Video)

Με ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα ξεκίνησε η ιστορική σύνοδος κορυφής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς οι δύο άνδρες χαμογελαστοί χαιρετήθηκαν στο κόκκινο χαλί με φόντο τις σημαίες των χωρών τους.

Στη συνέχεια οι δυο τους αντάλλαξαν κάποιες φράσεις, με τον Τραμπ να εκφράζει την πεποίθησή του ότι θα διαμορφώσει μια «εξαίρετη σχέση» με τον Κιμ.

Θα αποκτήσουμε μια εξαίρετη σχέση.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης απ’ την άλλη πλευρά σημείωσε τα εμπόδια που χρειάστηκαν οι δύο χώρες και οι δύο ηγέτες να υπερβούν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σημερινή συνάντηση.

Απευθυνόμενος στον Τραμπ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είπε ότι: «Είναι μεγάλη μου ικανοποίηση που σας συναντώ, κ. πρόεδρε», ενώ πρόσθεσε ότι: «Ο δρόμος για να φθάσουμε εδώ δεν ήταν εύκολος».

Παλιές προκαταλήψεις και παλιές συνήθειες ήγειραν τόσα πολλά εμπόδια, αλλά τα ξεπεράσαμε όλα για να συναντηθούμε εδώ σήμερα.

Βαδίζοντας ο ένας δίπλα στον άλλο για να περάσουν σ’ άλλο διάδρομο του ξενοδοχείου Capella, ο Τραμπ έδωσε ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη στον Κιμ.

Η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών είχε διάρκεια περίπου 45 λεπτών, ενώ στον χώρο αρχικά ήταν μόνο οι διερμηνείς και έπειτα εισήλθαν και τα υπόλοιπα μέλη των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «πραγματικά φανταστική συνάντηση», ενώ σημείωσε ότι έκαναν «φανταστική πρόοδο» κι ότι οι συνομιλίες ήταν «καλύτερες από ό,τι θα περίμενε ο οποιοσδήποτε».

«Θα πάμε τώρα να υπογράψουμε» μια συμφωνία, πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας.

Εντός της ημέρας, αναμένεται και η δήλωση του Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον στις 20:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας).

Οι δύο ηγέτες θα προσπαθήσουν να συνάψουν μια συμφωνία για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, λίγους μήνες μετά τις απειλές πολέμου και προσωπικές προσβολές που είχαν ανταλλάξει. «Αν εργαστούμε μαζί, θα το λύσουμε», ήταν τα λόγια του Τραμπ στον Κιμ.

Τη Δευτέρα, μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία και την ανυπομονησία του για την ιστορική σύνοδο κορυφής, γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ότι είναι: «Χαρούμενος που είμαι στη Σιγκαπούρη, ανυπομονησία στην ατμόσφαιρα!».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι παρά το φιάσκο της συνόδου της G7 στον Καναδά, όπου οι ΗΠΑ βρέθηκαν απομονωμένες: «Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά».

Great to be in Singapore, excitement in the air!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018