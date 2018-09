H Cynthia Nixon έδωσε την καλύτερη απάντηση σ’ όσους την είπαν «λεσβία χωρίς προσόντα»

Όμως, η Cynthia Nixon ευτυχώς έχει πολλά κότσια κι έβαλε στη θέση τους όσους την αποκαλούν «λεσβία χωρίς προσόντα» κι εμείς της λέμε συγχαρητήρια! Δείτε τι έγραψε η Cynthia Nixon στο Twitter.

Καθώς η Nixon δέχεται συχνά επιθέσεις για τη σεξουαλική της ταυτότητα -έχει μιλήσει ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία της- αποφάσισε ν’ απαντήσει σ’ όλους όσους την χαρακτηρίζουν μόνο και μόνο απ’ αυτό.

Μάλιστα πρόσφατα, η σύμβουλος στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, Christine Quinn, δήλωσε στους New York Times ότι η Nixon είναι «μια λεσβία χωρίς προσόντα» ενώ ο αντίπαλός της την αποκαλεί συχνά «σωματείο».

Η απάντηση της Nixon στα παραπάνω; Απλά αποστομωτική!

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, με αποκάλεσαν: «Λεσβία χωρίς προσόντα», «σωματείο», «ανισόρροπη». Δεν γεννήθηκα γιος κυβερνήτη. Γεννήθηκα κόρη ανύπαντρης μητέρας και μεγάλωσα σε ένα διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου με ένα δωμάτιο και χωρίς ασανσέρ. Και το όνομα μου είναι Cynthia

During this campaign, I've been called:

🏳️‍🌈 "An unqualified lesbian"

💵 "A corporation"

🤬 "Unhinged"

I wasn't born the son of a Governor. I was born the daughter of a single mom and grew up in a one-bedroom, fifth-floor walk-up apartment.

And my name is Cynthia.

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) September 7, 2018