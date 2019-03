H Αθήνα στο σκοτάδι | Η «Ώρα της Γης» ανά τον κόσμο (Photos)

H Αθήνα στο σκοτάδι είναι κάτι που μπορούμε να δούμε μόνο μία φορά τον χρόνο και πιο συγκεκριμένα την ημέρα που σε όλος ο πλανήτης συμμετέχει στην «Ώρα της Γης»!

Απ’ τις 20:30 μέχρι και τις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου, η Αθήνα συντονίστηκε με την «Ώρα της Γης», στέλνοντας κι εκείνη με τη σειρά της ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Για την «Ώρα της Γης», η εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προστασία του πλανήτη που ξεκίνησε απ’ το 2007, στο σκοτάδι βρέθηκαν η Βουλή των Ελλήνων, ο Λόφος του Λυκαβηττού και ο Ιερός Βράχος.

Την ίδια στιγμή, οι πολίτες και οι πρωτεύουσες από όλο τον κόσμο σβήνουν τα φώτα για μία ώρα, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την κλιματική αλλαγή.

Photo: EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Photo: EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Photo: EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Photo: Intime News

Η «Ώρα της Γης» ξεκίνησε με πρωτοβουλία του WWF από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το 2007 κι από τότε κάθε χρόνο, πάνω από 6000 πόλεις σε όλο τον κόσμο συντονίζονται στο τέλος Μαρτίου, κλείνοντας τα φώτα.

Το σκοτάδι για την «Ώρα της Γης» προηγήθηκε σε χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού, με τις εικόνες απ’ το Χονγκ Κονγκ, τη Σεούλ και τη Σιγκαπούρη να καταφτάνουν πρώτες.

View of the N Seoul Tower and the historic Seoul Fortress Wall before (top) and after they are plunged into darkness for the #ClimateChange awareness campaign #EarthHour pic.twitter.com/rTSz8sGAXG — AFP news agency (@AFP) March 30, 2019

View of Victoria Harbour in Hong Kong, before (top) and after they are plunged into darkness for the #ClimateChange awareness campaign #EarthHour pic.twitter.com/jUmjdwL4UN — AFP news agency (@AFP) March 30, 2019

View of the Marina Bay Sands hotel and resort in Singapore, before (top) and after they are plunged into darkness for the #ClimateChange awareness campaign #EarthHour pic.twitter.com/BE2lCCJjP6 — AFP news agency (@AFP) March 30, 2019

View of Sydney’s famous landmarks before (top) and after they are plunged into darkness for the #ClimateChange awareness campaign #EarthHour pic.twitter.com/MT5QsAD02O — AFP news agency (@AFP) March 30, 2019

