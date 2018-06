LIKE US ON FACEBOOK

Για την ασφάλεια της πίτσας…η Domino’s φτιάχνει τους δρόμους! Όχι δεν πρόκειται για ταινία επιστημονικής φαντασίας αλλά για την Αμερική το 2018!

Κι όμως, η Domino’s φτιάχνει τους δρόμους στην Αμερική για να βεβαιωθεί πως η πίτσα της θα φτάσει με ασφάλεια στους πελάτες, χωρίς να “παραμορφωθεί” και να φτάσει ακριβώς όπως την έφτιαξαν χωρίς να της έχει φύγει ούτε…λουκάνικο!

Θα μπορούσε να είναι ταινία από τον William Gibson, μια νουβέλα όπου κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν αυτά που δε μπορεί να αναλάβει η Κυβέρνηση. Είμαστε, όμως, στην Αμερική του 2018 και η Domino’s φτιάχνει τους δρόμους για το καλό της πίτσας!

Η Domino’s έχει φτιάξει ακόμα και τον δικό της ιστότοπο που δείχνει σε γράφημα, πόσα περνούν οι πίτσες στο κουτί του ντελιβερά μέχρι να φτάσει στον πελάτη. Πολλές οι λακκούβες!

Και δεν είναι καθόλου όμορφο. Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα η Domino’s έχει προσλάβει συνεργεία για να επισκευάσει τις λακκούβες σε αρκετές πόλεις, όπως Burbank, California, Bartonville, Texas (8 λακκούβες), 40 εντυπωσιακές λακκούβες στο Milford Delaware. Και φυσικά άπειρες λακκούβες εντοπίστηκαν στην Αθήνα!

Η Domino’s βέβαια, δεν το κάνει για το καλό τη χώρας αλλά είναι ένα πολύ έξυπνο μάρκετινγκ κόλπο. Αφού σε κάθε λακκούβα που φτιάχνει έχει το logo της συνοδευόμενο από τη φράση «Ναι το κάναμε» (Oh yes we did).

Και όλα αυτά γίνονται φυσικά όχι μόνο για να φτάσει η πίτσα σώα και αβλαβής, αυτό είναι το χιουμοριστικό της υπόθεσης, αλλά και για την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται ως delivery.

Ο διευθυντής της πόλης Milford δήλωσε σχετικά πως λόγω του δύσκολου Χειμώνα, αυτό είναι μια ευκαιρία για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα για να πάρουν τους περιορισμένους πόρους της πόλης.

Παρ΄όλα αυτά, σίγουρα μια λακκούβα με το λογότυπο της Domino’s είναι καλύτερη από μια μεγάλη, ανοιχτή λακκούβα.

