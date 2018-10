Για καμία συμφωνία και για υπέροχες σχέσεις με την Τουρκία, μίλησε ο Τραμπ

Το βράδυ του Σαββάτου αναμένεται να φτάσει στον Λευκό Οίκο (14.30 τοπική ώρα) ο Άντριου Μπράνσον, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τη συνάντηση φυσικά, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «Είναι υπέροχο που θα δω και θα συναντήσω τον Μπράνσον. Πρόκειται για έναν σπουδαίο Χριστιανό, ο οποίος βίωσε μια σκληρή εμπειρία», ενώ ο ίδιος ευχαρίστησε και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη βοήθειά του.

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2018