Για «ιστορική συμφωνία» κάνουν λόγο τα διεθνή ΜΜΕ

Μεγάλο το ενδιαφέρον των ΜΜΕ για την κάλυψη της τελετής υπογραφής της συμφωνίας για την ονομασία της ΠΓΔΜ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στους Ψαράδες της Μ. Πρέσπας βρέθηκαν σχεδόν 170 δημοσιογράφοι, εικονολήπτες και τεχνικοί, τόσο από την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ όσο και από τη Βουλγαρία και τη Σερβία.

Πιο συγκεκριμένα, το Reuters και το AFP κάνουν λόγο μέσω τηλεγραφημάτων τους ότι πρόκειται για μια «ιστορική συμφωνία» που βάζει τέλος σε μια πολιτική διένεξη ανάμεσα σε Ελλάδα και ΠΓΔΜ που διαρκεί 27 χρόνια.

Στο τηλεγράφημά του, το AFP επικαλείται τις δηλώσεις των πρωθυπουργών Τσίπρα και Ζάεφ, ενώ για τις σημερινές εξελίξεις, χαρακτηρίζει κομβικής σημασίας την εκλογή του Ζάεφ στην πρωθυπουργία το 2017.

Greece and Macedonia sign a historic preliminary agreement to rename the country the Republic of North Macedonia, ending a row that has poisoned relations between the two neighbours since 1991https://t.co/S5uW0kN9OD

