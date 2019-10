Facts για τον νικητή του Νόμπελ Ειρήνης που πρέπει να γνωρίζεις!

Στον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας, Αμπί Αχμέντ, απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης 2019 για τη συμβολή του στο τέλος του πολέμου με την Ερυθραία. Αλλά ποιος είναι ο Αμπί Αχμέντ;

Ο Αμπί Αχμέντ είναι ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας από το 2018 και μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, κατάφερε να κάνει τόσα πολλά! Έβαλε τέλος στον πόλεμο με την Ερυθραία, απελευθέρωσε χιλιάδες πολιτικούς κρατουμένους, επανέφερε σε λειτουργία εκατοντάδες «λογοκριμένους» ιστοτόπους, τερμάτισε την εμπόλεμη κατάσταση με την Ερυθραία υπογράφοντας ιστορική «κοινή διακήρυξη ειρήνης και φιλίας», ήρε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προώθησε το άνοιγμα κομβικών οικονομικών τομέων σε ιδιώτες επενδυτές – μεταξύ αυτών και τον κρατικό αερομεταφορέα.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

