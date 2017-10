To Eurogroup αποχαιρέτησε τον Schäuble | Όσα είπε ο Γερμανός για τον Ε. Τσακαλώτο

Πάνω στη σημαία της Ε.Ε. όπου οι Υπουργοί δώρισαν στον Γερμανό, ο Ε. Τσακαλώτος έγραψε «τίποτα δεν θα είναι πλέον το ίδιο», βάζοντας το δικό του στίγμα στο δώρο του Eurogroup προς τον Wolfgang Schäuble.

Έπειτα από 8 χρόνια ενεργής παρουσίας στο Eurogroup, ο Γερμανός Υπουργός έφυγε απ’ τη συνεδρίαση με αναμνηστικά δώρα και ευχαριστήριες δηλώσεις απ’ τους συναδέλφους του για τη συνεισφορά του.

Today we thanked Wolfgang Schauble for his unparalleled work and engagement in over a hundred #eurogroup meetings since 2009

— Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) October 9, 2017