Έσωσε πάλι την Πορτογαλία ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Μ’ αυτό το γκολ, ο Ρονάλντο γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος σκόρερ όλων των εποχών με τις εθνικές ομάδες! Το γκολ του Ρονάλντο στο τέταρτο λεπτό του ματς με το Μαρόκο κράτησε την Πορτογαλία στο Μουντιάλ κι όλα δείχνουν πως -εκτός απροόπτου- θα προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Victory for #POR thanks to another goal from @Cristiano! #PORMOR pic.twitter.com/lLlQIU7WSt

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 20, 2018