Επίθεση στα κεντρικά γραφεία του YouTube | Τέσσερις τραυματίες, μια νεκρή

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι φέρουν τραύματα από τους πυροβολισμούς της γυναίκας κατά την επίθεση στα κεντρικά γραφεία του YouTube στην Καλιφόρνια.

Η γυναίκα δράστης βρέθηκε νεκρή μέσα στο κτίριο, όπως δήλωσε και ο επικεφαλής της αστυνομίας ενώ όπως ανέφερε δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν ότι εμπλέκεται κάποιος άλλος στην επίθεση.

Η αστυνομία βρήκε συνολικά τέσσερα θύματα με πληγές από πυροβολισμούς, δύο μέσα στο κτίριο και άλλα δύο σε κοντινή επιχείρηση. Σύμφωνα, με μάρτυρα και όπως μεταδίδει το CNN, η γυναίκα εισέβαλε στο κτίριο την ώρα του μεσημεριανού γεύματος και μάλλον είχε ως στόχο της ένα συγκεκριμένο άτομο. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της αστυνομίας και απέκλεισαν την περιοχή.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε και ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter, εκφράζοντας πως οι σκέψεις και οι προσευχές όλων είναι σε όλους τους εμπελκόμενους.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018