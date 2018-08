Έπαιξε αλλά ο Ναδάλ κέρδισε | Περήφανοι για την μέχρι τώρα πορεία του Τσιτσιπά!

LIKE US ON FACEBOOK

Έπαιξε αλλά ο Ναδάλ κέρδισε και τελικά η εμπειρία του κορυφαίου στον κόσμο Ισπανού τενίστα εμπόδισε μια νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Εξακολουθούμε να είμαστε περήφανοι για την μέχρι τώρα πορεία του!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να κερδίσει τον Ντόμινικ Τίεμ, τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, τον Κέβιν Άντερσον, τέσσερις από το top 10 της παγκόσμιας κατάταξης τένις, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον κορυφαίο όλων, των Ράφα Ναδάλ.

Ανήμερα των 20ων γενεθλίων του, ο Τσιτσιπάς έχασε από τον Ναδάλ με 2-0 στα σετ (6-2, 7-6), στον τελικό του Rogers Cup, που πραγματοποιείται στο Τορόντο.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που χάνει τη φετινή χρονιά από τον ίδιο, αφού είχε προηγηθεί ο αγώνας στη Βαρκελώνη τον περασμένο Απρίλιο.

Παρόλα αυτά, το μέλλον του Τσιτσιπά μετά κι από την πορεία του στο Rogers Cup μόνο λαμπρό προδιαγράφεται, αφού πλέον ο Έλληνας τενίστας αναρριχήθηκε στο νούμερο 15 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ μόλις πριν από τέσσερα χρόνια βρισκόταν στο νούμερο 2205 και πέρσι την ίδια εποχή βρισκόταν στο νούμερο 159.

NOT SO (TSITSI)FAST! Nadal serves for the championship but is broken back by Tsitsipas! We’re suddenly level at 5-all in the second set. Who saw THAT coming?! #RogersCup pic.twitter.com/mEjoyhkF8u — Rogers Cup (@rogerscup) August 12, 2018

Όσον αφορά τον αγώνα, ο Τσιτσιπάς σέρβιρε πρώτος, κερδίζοντας το πρώτο game με τέσσερις σερί πόντους. Ήταν αρκετά συγκεντρωμένος στον στόχο, έχασε όμως το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο game από έναν ανώτερο Ναδάλ. Ο Ισπανός τενίστας έκανε δύο μπρέικ και προηγήθηκε με 4-1 στο πρώτο σετ, το οποίο κατέκτησε με σκορ 6-2 εντός 34 λεπτών.

Στο δεύτερο σετ, ο Ράφα απειλήθηκε περισσότερο από τον Τσιτσιπά, ο οποίος μείωσε σε 2-1 games και στη συνέχεια στο 3-2. Λίγο αργότερα κατάφερε να ισοφαρίσει στο 5-5 και να περάσει μπροστά με 6-5, αλλά τελικά ο Ισπανός ισοφάρισε στο 6-6 και μετά πήρε το τάι-μπρέικ με 7-5.

Σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Ναδάλ απευθυνόμενος στον Στέφανο ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Είχες μια εκπληκτική εβδομάδα εδώ, Στέφανε. Συνέχισε να δουλεύεις, έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου».

Παράλληλα, ο Τσιτσιπάς από τον συγκεκριμένο αγώνα αναμένεται να εισπράξει το ποσό των 500.340 δολαρίων, δηλαδή 438.000 ευρώ, από τη συμμετοχή του στο τουρνουά, ενώ ο νικητής Ράφα Ναδάλ κερδίζει 1.020.425 δολάρια, αγγίζοντας το συνολικό ποσό των 102.326.975 από τις νίκες που έχει πετύχει στην μέχρι τώρα καριέρα του.

Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έκλεισε τα 20, έσβησε τα κεράκια στην τούρτα, ενώ πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στον αγωνιστικό χώρο του τραγούδησε τα χρόνια πολλά.

It might not be the birthday gift he wanted today, but it’s the least we could do. Happy birthday @StefTsitsipas https://t.co/MYS5h85ifk — Rogers Cup (@rogerscup) August 12, 2018

20 years old today and facing Rafa Nadal in his first Masters 1000 final… Happy birthday, @StefTsitsipas 🎉#RogersCup pic.twitter.com/wtV8BmO9wh — Tennis TV (@TennisTV) August 12, 2018

Διαβάστε επίσης:

Photo: © Getty