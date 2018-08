Εντός ημερών η εκταμίευση της δόσης απ’ τον ESM

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι το Συμβούλιο Διοικητών του ενέκρινε την 1η Αυγούστου 2018 το συμπληρωματικό Μνημόνιο με την Ελλάδα, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των εθνικών κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Κι έτσι εντός ημερών αναμένεται η εκταμίευση της δόσης απ’ τον ESM.

Όπως επισημαίνεται και στην ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε σήμερα το συμπληρωματικό Μνημόνιο με την Ελλάδα, εξ ονόματος του ESM και μετά από αυτές τις εξελίξεις ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση και την εκταμίευση της δόσης απ’ τον ESM. Πρόκειται για την πέμπτη δόση, η οποία θα είναι ύψος 15 δις. ευρώ και το Συμβούλιο Διοικητών του ESM αναμένεται να αποδεσμεύσει μέσα στις επόμενες μέρες.

Στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, σχολίασε ο επικεφαλής του Eurogroup, Μάριο Σεντένο την έγκριση που έδωσε το γερμανικό Κοινοβούλιο για την πέμπτη δόση προς την Ελλάδα.

Today’s decision by the German parl clears the way for the final payment under @ESM_Press program for #Greece. The €15bn tranche will largely be used to build up the cash buffer, easing the return to the debt market. Only 20 days to go for Greece to formally exit its program

— Mário Centeno (@mariofcenteno) August 1, 2018