Ένοπλη επίθεση στο Τορόντο με μια νεκρή γυναίκα | Νεκρός και ο δράστης

Τρόμος στο Τορόντο όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε ελληνική συνοικία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστούν ακόμα 13 άτομα. Νεκρός και ο δράστης της επίθεσης.

Η ένοπλη επίθεση στο Τορόντο έλαβε χώρα περί τις 22:00 τοπική ώρα στη συνοικία Γκρίκταουν. Η ενημέρωση των Αρχών αναφέρει πως έπεσε νεκρή μια γυναίκα ενώ 13 άτομα τραυματίστηκαν. Μια ανήλικη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δράστης είναι επίσης νεκρός.

Ο δήμαρχος, Τζον Τόρι, μιλώντας στους δημοσιογράφους είπε ότι η επίθεση έγινε σε μια περιοχή πολύ ειρηνική, η οποία αποτελεί μέρος του Ντάνφορθ ενώ πρόσθεσε πως η τοπική κοινότητα είναι σε κατάσταση σοκ. «Είναι αδιανόητο ότι μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα».

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως άκουσαν μέχρι και 25 πυροβολισμούς.

Η Τζόντι Στέινχορ, η οποία βρισκόταν με την οικογένειά της στο εστιατόριο Christina όταν έγινε η επίθεση, είπε στο CBC πως άκουσε περίπου 15 πυροβολισμούς και κάποιοι άρχισαν να τους φωνάζουν να πάνε γρήγορα στο πίσω μέρος του εστιατορίου. «Ακούγαμε ανθρώπους να ουρλιάζουν μπροστά».

Το τηλεοπτικό δίκτυο CTV αλλά και το CBC, τα οποία επικαλέστηκαν την αστυνομία, μετέδωσαν πως ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος έπεσε νεκρός, ήταν ένας άνδρας περίπου 30 ετών. Τα καναδικά δίκτυα μεταδίδουν πως ο δράστης ήταν γνωστός για τις αντιλήψεις του περί «λευκής ανωτερότητας».

Όλοι οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της καναδικής πόλης ενώ η ανήλικη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τα κίνητρα του δράστη, τα οποία παραμένουν άγνωστα.

