Ενώπιον του Κογκρέσου ο Ζούκερμπεργκ για το σκάνδαλο Facebook

Ενώπιον του Κογκρέσου ο Ζούκερμπεργκ, ο διευθύνων σύμβουλος του Facebook μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε με τη διαρροή δεδομένων του Facebbok.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ δέχτηκε πρόκληση να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου του Σώματος. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα η ημερομηνία και ο εκπρόσωπος του Κογκρέσου αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τη φήμη για 12 Απριλίου.

Η απόφαση του Ζούκερμπεργκ να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το CNN και έρχεται σε αντίθεση με την άρνησή του να εμφανιστεί ενώπιον βουλευτών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βέβαια, η είδηση για τα αμερικανικά στοιχεία του Κογκρέσου ανοίγει το δρόμο για μια μεγάλη επίδειξη δύναμης για τον Ζούκερμπεργκ, ο οποίος έχει υποστεί αυξανόμενη πίεση από τους νομοθέτες αλλά και από το ευρύ κοινό για τις επιχειρηματικές πρακτικές του Facebook, δεδομένου ότι η εταιρία αναγνώρισε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι είχε πουλήσει διαφημίσεις σε ρωσικά πρακτορεία που επιθυμούσαν να επηρεάσουν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Την παρουσία του ιδρυτή της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε το Βρετανικό Κοινοβούλιο για το σκάνδαλο Facebook. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ αρνήθηκε το αίτημα της Βρετανικής Βουλής να απαντήσει σε ερωτήματα της για την κατάχρηση προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο, σε επιστολή η οποία στάλθηκε από το Facebooκ, αποκαλύφθηκε πως θα εμφανιστεί για να απαντήσει ένας από τους συνεργάτες του Ζούκερμπεργκ, οι οποίοι εργάζονται στο πλευρό του. Η επιλογή θα γίνει μεταξύ του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας, Μάικ Σκρόεπφερ ή του Διευθυντή Προϊόντων, Κρις Κοξ.

Στο πλαίσιο του κινήματος #DeleteFacebook και μετά την απόφαση του Elon Musk να γυρίσει την πλάτη στον Ζούκερμπεργκ και να διαγράψει το Facebook, ακολούθησε το Playboy.

Όπως έγινε γνωστό η Playboy Enterprises αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των Facebook Pages του, τουλάχιστον προσωρινά.

«Τα πρόσφατα γεγονότα που ανέδειξαν την αδυναμία της Facebook να προφυλάξει τα δεδομένα των χρηστών του κοινωνικού δικτύου, μας οδήγησαν στην απόφαση να αναστείλουμε τη λειτουργία των Facebook Pages μας, τουλάχιστον για την ώρα. Μας ακολουθούν περισσότεροι από 25 εκατομμύρια χρήστες και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ρισκάρουμε την έκθεση των δεδομένων τους» αναφέρει χαρακτηριστικά η Playboy Enterprises.

Την ανακοίνωση έκανε και ο Cooper Hefner:

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE

— Cooper Hefner (@cooperhefner) March 28, 2018