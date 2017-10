Ενισχυμένος σε κατηγορία 2 φτάνει στις ΗΠΑ ο κυκλώνας Νέιτ

Tο μάτι του κυκλώνα Νέιτ βρίσκεται σε απόσταση 395 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του κόλπου του Μισισίπι, όπως αναφέρει το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Η ταχύτητα με την οποία μετακινείται ο Νέιτ είναι 35 χλμ./ ώρα και ενδέχεται να φθάσει στις αμερικανικές ακτές αργά το βράδυ του Σαββάτου τοπική ώρα, ενώ έχει ενισχυθεί ήδη σε κυκλώνα κατηγορίας 2.

Πιθανόν να προκαλέσει πλημμύρες, με το ύψος του νερού σε ορισμένες περιοχές να φθάσει και τα 3,7 μέτρα, σύμφωνα με το NHC. Οι άνεμοι που θα τον συνοδεύουν αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 154 και 177 χιλιομέτρων την ώρα.

Εν αναμονή της άφιξης του Νέιτ έχουν κλείσει μεγάλα λιμάνια κατά μήκος των κεντρικών αμερικανικών ακτών του Κόλπου.

Παράλληλα, σε επαγρύπνηση βρίσκονται και οι αρχές στη Νέα Ορλεάνη αλλά και σε άλλες πόλεις του Κόλπου του Μεξικού, όπου λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης, εκ των οποίων και η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Tropical storm conditions are most likely to begin this afternoon in SE Louisiana & this evening in MS/AL/FL https://t.co/tW4KeGdBFb #Nate pic.twitter.com/0bs1wBz85G

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) October 7, 2017