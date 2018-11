Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Διχασμένο το Κογκρέσο, πανηγυρίζει ο Τραμπ

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ήταν ένα μεγάλο τεστ για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος -παρά το ότι οι Ρεπουμπλικανοί διατήρησαν μόνο τη Γερουσία, με αποτέλεσμα οι Δημοκρατικοί να μπορούν μέσω της Βουλής να θέτουν εμπόδια- στην πρώτη του αντίδραση μέσω Twitter εξέφρασε την ικανοποίησή του.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «τεράστια επιτυχία», ευχαριστώντας τους υποστηρικτές του που επέτρεψαν στους Ρεπουμπλικανούς να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Τεράστια επιτυχία. Σας ευχαριστώ όλους

Tremendous success tonight. Thank you to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018