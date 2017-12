Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε σταθμό φυσικού αερίου στην Αυστρία (photos- videos)

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 60 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του Μπάουμγκάρτεν, στην ανατολική Αυστρία.

«Εκρηξη σημειώθηκε στις 08.45 (τοπική ώρα, 09.45 ώρα Ελλάδος) και ακολούθησε πυρκαγιά. Η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, αλλά υπάρχουν πολλοί τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 60, ενώ δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλοι. Προς το παρόν οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει 18 τραυματίες.

Μάρτυρες δήλωσαν ότι η έκρηξη ήταν σαν σεισμός. Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

BREAKING: At least 1 person dead, 20 injured after an explosion, fire at Baumgarten gas hub in Marchfeld, Austria. The countries largest reception point and the main distribution statation for natural gas imports.

Massive search and rescue operation underway. pic.twitter.com/YzgPM8e4Y6

