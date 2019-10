Εμπάργκο όπλων στην Τουρκία εξετάζει η Ε.Ε., με τη Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Νορβηγία και Φινλανδία να έχουν ήδη ανακοινώσει ότι κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επιβάλλει εμπάργκο όπλων στην Τουρκία εφόσον αυτή συνεχίσει να επιχειρεί στη Συρία.

Η απόφαση αναμένεται να παρθεί στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες στις 17 και στις 18 Οκτωβρίου, ενώ σημειώνεται ότι το Σάββατο Γερμανία και Γαλλία ανακοίνωσαν την απόφασή τους να σταματήσουν, προς το παρόν, την πώληση όπλων στην Άγκυρα.

Αξίζει ν’ αναφερθεί ότι η βαρύτητα της απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Γερμανία εξήγαγε όπλα στην Τουρκία το 2018, αξίας 243 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου το 1/3 των συνολικών γερμανικών εξαγωγών όπλων.

France and Germany placed an arms embargo on Turkey, and EU leaders may follow suit as soon as next week https://t.co/DSXOqBpj76

— Bloomberg (@business) October 12, 2019