Εκτροχιασμός τρένου στην Τουρκία | Νεκροί και τραυματίες

Σύμφωνα με το Anadolu, αρκετά βαγόνια του επιβατηγού τρένου εκτροχιάστηκαν κοντά στην περιοχή Κορλού της επαρχίας Τεκιρντάγκ, την ώρα που αυτό πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ουζούν Κιοπρού- Κωνσταντινούπολη.

Ο πρώτος απολογισμός από τις τουρκικές αρχές κάνει λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και 73 τραυματίες.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο του εκτροχιασμού, που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, δείχνουν προσωπικό των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών να σπεύδει άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος.

Προς το παρόν, άγνωστα παραμένουν τα αίτια που προκάλεσαν τον εκτροχιασμό.

Σύμφωνα με το CNN Turk ο εκτροχιασμός του τραίνου φέρεται να προκλήθηκε από κατάρρευση γέφυρας, ενώ στο τρένο επέβαιναν περισσότεροι από 300 επιβάτες.

