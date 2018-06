Εκταμιεύεται το 1 δις ευρώ στην Ελλάδα | «Πράσινο φως» απ’ τον ESM

Εκταμιεύεται το 1 δις ευρώ στην Ελλάδα μετά την απόφαση του ESM να εγκρίνει την εκταμίευση. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές ημέρες είχε αναβληθεί η απόφαση για την εκταμίευση της υποδόσης καθώς η Κυβέρνηση δεν είχε παρουσιάσει επαρκή στοιχεία για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Το 1 δις ευρώ προς την Ελλάδα, το οποίο είναι το τελευταίο μέρος της τέταρτης δόσης του προγράμματος βοήθειας, θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρωση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου.

Η εκταμίευση είναι αποτέλεσμα της θετικής αξιολόγησης απ’ τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς της μέχρι στιγμής πορείας αποπληρωμής των χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, αλλά και της αποτελεσματικότητας λειτουργίας του συστήματος των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ μετά τη λήξη της συνεδρίασης είπε:

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η ελληνική Κυβέρνηση έκανε επαρκή πρόοδο στην αποπληρωμή των οφειλών προς τον ιδιωτικό τομέα. Εάν η Ελλάδα διατηρήσει το μεταρρυθμιστικό momentum και εφαρμόσει τις εναπομείνασες μεταρρυθμίσεις, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εν εξελίξει τέταρτη αξιολόγηση και η Ελλάδα να επιτύχει την έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο

Μετά και την έγκριση της σημερινής δόσης, το συνολικό ποσό της βοήθειας του ESM προς την Ελλάδα ανέρχεται σε 46,9 δις ευρώ.

Απ’ την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, χαιρέτισε την απόφαση για εκταμίευση της υποδόσης και έγραψε στο Twitter του:

Η Ελλάδα συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της. Η υλοποίηση της δέσμευσης για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών επιτρέπει στον ESM να εκταμιεύσει το εναπομείναν ποσό του 1 δισ. ευρώ. Η σημερινή απόφαση αποτελεί έναν θετικό οιωνό εν όψει της συζήτησης για την έξοδο από το πρόγραμμα βοήθειας, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Eurogroup της επόμενης εβδομάδας

