Έκρηξη στη Νέα Υόρκη | Συνελήφθη ο δράστης (LIVE εικόνα)

Σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσαν οι Αρχές, υπάρχει μόνο ένας τραυματίας κι αυτός είναι ο δράστης.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, έχει γίνει η σύλληψη του υπόπτου κοντά στον σταθμό λεωφορείου, ενώ έχουν ματαιωθεί όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων και του Μετρό.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 11, 2017