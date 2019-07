Έκρηξη αερίου σε εμπορικό κέντρο στη Φλόριντα με δεκάδες τραυματίες, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στην πόλη Πλαντέισον.

Πιο συγκεκριμένα, η έκρηξη αερίου σημειώθηκε σε εμπορική ζώνη στην πόλη Πλαντέισον της Φλόριντα, προκαλώντας τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Την ίδια ώρα, τα τοπικά Μέσα μεταδίδουν ότι η έκρηξη έλαβε χώρα σε εμπορικό κέντρο, ενώ τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες που δείχνουν τα βίντεο, με κτίρια να καταρρέουν στους δρόμους.

«Έκρηξη αερίου (…) πολλοί τραυματίες», ήταν η ενημέρωση που έκαναν στο Twitter οι πυροσβέστες της πόλης Πλαντέισον, η οποία βρίσκεται σχεδόν 50 χλμ. βόρεια του Μαϊάμι.

Την ίδια ώρα, μια αίθουσα γυμναστικής στην περιοχή έχει υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ σύμφωνα με όσα μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WPLG, οι τραυματίες ανέρχονται σε είκοσι, με δύο απ’ αυτούς να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Οι κοντινές περιοχές έχουν αποκλειστεί, ενώ οι αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Debris everywhere following gas explosion in Plantation; University Drive is closed. pic.twitter.com/QxVvj0Mrkt

More video coming in from gas explosion at Plantation, FL shopping center. Multiple injuries being reported. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/toh2j8QgNR

PLANTATION EXPLOSION: Officials have not yet released details on how many injuries occurred after a gas explosion at The Fountains shopping center in Plantation – https://t.co/21ds3fW4iq pic.twitter.com/sKylgUUMRd

— NBC 6 South Florida (@nbc6) July 6, 2019