Εκλογές στην Ουκρανία: Tα exit poll δείχνουν νίκη του κωμικού Ζελένσκι

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα exit poll νικητής του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία αναδείχθηκε ο κωμικός Βολοντίμιρ Ζελένκσι, με τον απερχόμενο πρόεδρο Πέτρο Ποροσένκο να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Ο ηθοποιός Ζελένσκι κατάφερε να επικρατήσει με 30,4% έναντι του 17,8% των ψήφων για τον Ποροσένκο, σύμφωνα με τα exit poll, ενώ η πρώην πρωθυπουργός Γιούλια Τιμοσένκο κατέλαβε μόλις το 14% των ψήφων.

Όλα δείχνουν ότι ο Ζελένσκι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ουκρανίας, ωστόσο αναμένεται ν’ αναμετρηθεί με τον Ποροσένκο στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, στις 21 Απριλίου.

If initial exit poll data is confirmed by official results, voters will choose between #Zelenskyy and #Poroshenko in the runoff election on April 21. #Ukraine #UkraineElections2019 pic.twitter.com/aaHzgzRTWu

