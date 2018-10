Έκλεισαν οι κάλπες στη Βαυαρία | Απώλεια 12 μονάδων για το CSU

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, απώλεια 12 ποσοστιαίων μονάδων κατέγραψαν οι Χριστιανοκοινωνιστές (CSU) στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν σήμερα Κυριακή στη Βαυαρία.

Το CSU, φέρεται να καταλαμβάνει από την πρώτη εκτίμηση το ποσοστό 35,5%, ενώ δεύτεροι έρχονται οι Πράσινοι, με 18,5%, με αύξηση κατά 9,9 μονάδες από το 2013.

Την τρίτη θέση φέρεται να καταλαμβάνουν οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι με 11,5%, η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 11%, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 10%, οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 5% και η Αριστερά με 3,5%, που όλα δείχνουν ότι παραμένει εκτός Κοινοβουλίου.

Την ίδια στιγμή, η Βουλή διαμορφώνεται με έξι κόμματα από τέσσερα που ήταν πριν.

First exit polls in Bavaria, big losses for CSU, AFD weaker than expected, Greens in a very strong second place with 19%. Biggest surprise center-right Free Voters reaching 11.5% #elections #bavaria pic.twitter.com/LLVFK8dSMY

