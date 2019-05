Εισβολή ενόπλων σε ξενοδοχείο 5 αστέρων στο Πακιστάν

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τρεις ή τέσσερις ένοπλοι εισέβαλαν το Σάββατο στο ξενοδοχείο 5 αστέρων Pearl Continental, στην πόλη Γκουαντάρ, στην επαρχία Μπαλουχιστάν, στο νότιο Πακιστάν.

Σε ανακοίνωσή του ο πακιστανικός στρατός ανέφερε ότι τουλάχιστον τρεις ένοπλοι σκότωσαν έναν φρουρό στην είσοδο του ξενοδοχείου, καταφέρνοντας έτσι να εισέλθουν σε αυτό. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και περιόρισαν τους δράστες σε μια σκάλα που οδηγεί στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου, τη στιγμή που ελικόπτερα πετούν από πάνω του.

