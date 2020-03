Είναι επίσημο: Αναβάλλεται για έναν χρόνο το Euro

Αναβάλλεται το Euro για έναν χρόνο, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που έγινε από την UEFA το μεσημέρι της Τρίτης. Αναλυτικά, τι αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Αναβάλλεται το Euro για έναν χρόνο λόγω κορονοϊού, όπως έγινε επίσημα και γνωστό μέσα από ανακοίνωση της UEFA.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.

A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season…

