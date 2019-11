Έγραψε ιστορία ο Τσιτσιπάς: Ο νέος βασιλιάς του ATP Finals!

Έγραψε ιστορία ο Στέφανος Τσιτσιπάς! Ο νέος βασιλιάς του ATP Finals, το οποίο διεξήχθη στο Λονδίνο.

Τσιτσιπάς-Τιμ είχαν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, γεμάτο αγωνία αλλά ο Έλληνας τενίστας τα κατάφερε, ανέβηκε στην κορυφή και αναδείχθηκε βασιλιάς του ATP Finals.

Με ένα τρομερό τρίτο σετ και ισοπαλία στο 6-6, ο αγώνας οδηγήθηκε στο time brake και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το θαύμα του, με απόλυτη συγκέντρωση κατάφερε να κερδίσει τον Αυστριακό Ντομινίκ Τιμ με 7-4.

Είναι ο πρώτος Έλληνας τενίστας που καταφέρνει την κατάκτηση του συγκεκριμένου τίτλου και ο πρώτος αθλητής στον κόσμο που κατέκτησε το τρόπαιο του NextGen ATP Finals και το Nitto ATP Finals.

THE NEW KING OF LONDON 👑

🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌

