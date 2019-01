Εγκρίθηκε η Συνταγματική Αναθεώρηση της ΠΓΔΜ, όπως προέκυψε από την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή της γειτονικής χώρας. Μετά τις πολύωρες καθυστερήσεις και τις πολλές αναβολές τελικά οι συνταγματικές αλλαγές πέρασαν από τη Βουλή των Σκοπίων κάτι που θα οδηγήσει σε αλλαγή στην ονομασία της χώρας σε «Βόρεια Μακεδονία».

Πιο συγκεκριμένα, το κοινοβούλιο ενέκρινε την τροπολογία του Συντάγματος για την αλλαγή της ονομασίας της χώρας σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» με 81 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 120 βουλευτών, όπως αναφέρει και το Reuters.

Οι 4 αλλαγές στο Σύνταγμα ήταν απαράβατος όρος για να περάσει η συμφωνία των Πρεσπών. Πλέον, αφού η Συμφωνία πέρασε απ΄τη Βουλή των Σκοπίων, με τον Ζάεφ να εξασφαλίζει και τους 80 βουλευτές και την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων, η συμφωνία θα περάσει στην ελληνική Βουλή προς ψήφιση.

Πλέον, τα Σκόπια ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και έχει φτάσει η στιγμή για την Ελλάδα να αποφασίσει, μέσω της ψηφοφορίας στη Βουλή.

«Το VMRO-DPMNE γνωρίζει ότι δεν υπήρχε πιθανότητα για καλύτερη συμφωνία και χωρίς την Ελλάδα, δεν υπάρχει ούτε ΝΑΤΟ ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ κατά την τοποθέτησή του στο Κοινοβούλιο.

Να αναφέρουμε πως ο Ζόραν Ζάεφ θα πραγματοποιήσει διάγγελμα στις 22.00 μμ (ώρα Ελλάδας).

«Συγχαρητήρια. Το κοινοβούλιο υιοθέτησε την συνταγματική αλλαγή και η συμφωνία των Πρεσπών έχει εφαρμοστεί πλήρως. Η ιστορία θα θυμάται αυτή την ημέρα ως αυτή που αφαιρέσαμε το τελευταίο εμπόδιο για το πλήρες ευρωατλαντικό μας μέλλον», έγραψε στο twitter o Μπ. Οσμάνι, αναπληρωτής πρωθυπουργός για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Congratulations! The 🇲🇰 Parliament adopted the Constitutional Amendments & the #Prespa Agreement is implemented in full. History will remember this day as the day when we removed the last obstacle for for our 🇪🇺 Euro-Atlantic future

— Bujar Osmani (@Bujar_O) January 11, 2019