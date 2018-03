Εγκρίθηκε η δόση προς την Ελλάδα | 6,7 δις στα ελληνικά ταμεία

Έπειτα από συνεδρίασε του ESM, εγκρίθηκε η δόση προς την Ελλάδα, η οποία θα είναι ύψους 6,7 δις συνολικά.

Η δόση αυτή θα σπάσει σε δύο υποδόσεις. Η πρώτη υποδόση ύψους 5,7 δις θα έχει μπει στα ελληνικά ταμεία μέχρι και τις 28 Μαρτίου. Ενώ το υπόλοιπο 1 δις θα εκταμιευθεί σε μια ή περισσότερες υποδόσεις από 1η Μαΐου και μετά.

Τα 6,7 δις αναμένεται να είναι η τελευταία δόση προς την Ελλάδα και θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους, την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη δημιουργία ενός «μαξιλαριού» ρευστότητας.

Συγκεκριμένα:

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, ο ESM αναγνωρίζει τη σκληρή δουλειά τόσο της Κυβέρνησης όσο και του ελληνικού λαού.

Η σημερινή απόφαση του ΔΣ του ESM αναγνωρίζει τη σκληρή δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων

Σύμφωνα με τον κ. Ρέγκλινγκ, οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν σημαντικές δράσεις στο τομέα των αποκρατικοποιήσεων, των δημοσίων εσόδων, της φορολογικής πολιτικής και της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις ελληνικές τράπεζες.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του ESM εμφανίστηκε βέβαιος ότι η τέταρτη αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και η Ελλάδα θα βγει απ’ το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018.

Η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση του προγράμματος έχει ξεκινήσει και είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018, εφόσον η κυβέρνηση εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βαλντίς Ντομπρόβσκις χαιρέτισε την απόφαση του ESM για την εκταμίευση της δόσης και δήλωσε πως αποτελεί ένα «θετικό σημάδια για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα».

Με ανάρτησή του στο Twitter, o κ. Ντομπρόβισκις δήλωσε πως η Ελλάδα φτάνει κοντά στο τέλος του προγράμματος και συμφέρον της είναι να δείξει ότι έχει φτάσει στο σημείο χωρίς επιστροφή.

I welcome decision of #ESM to disburse the next tranche of financial assistance to Greece. Another positive signal for strengthening the confidence in #Greece economy. Moving closer to the end of programme, Greece’s interest is to show that it has reached the point of no return. pic.twitter.com/CGLnnuX8Ap

