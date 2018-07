Εγκρίθηκε επί της αρχής η εκταμίευση της δόσης απ’ τον ESM προς την Ελλάδα, δόση ύψους 15εκ. ευρώ, για το χρέος αλλά και το cash buffer, το λεγόμενο “μαξιλαράκι” για μετά την έξοδο από το πρόγραμμα.

«Το Συμβούλιο Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε σήμερα επί της αρχής την τελευταία εκταμίευση των δανείων, ύψους 15 δισ. ευρώ για την Ελλάδα», αναφέρει μεταξύ άλλων ανακοίνωση απ’ τον ESM.

On the disbursement under the final tranche of financial assistance to the Hellenic Republic https://t.co/SmZeynC5uf pic.twitter.com/ufoLsMu1Uo

— ESM (@ESM_Press) July 13, 2018