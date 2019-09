Εγκατέλειψε στη μέση του αγώνα ο Τσιτσιπάς | Ζήτησε γιατρό 2 φορές

Ο Τσιτσιπάς στο τουρνουά στην Κίνα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα και ζήτησε δύο φορές τη βοήθεια γιατρού. Τι συνέβη στον Έλληνα τενίστα;

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά στην Κίνα «Zhuhai Championsips» χρειάστηκε τη βοήθεια γιατρού κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς παραπονέθηκε για κάποιο πρόβλημα στους πνεύμονές του.

Αυτό τελικά τον οδήγησε στο να αναγκαστεί να εγκαταλείψει τον αγώνα του κόντρα στον Αντριάν Μαναρίνο.

Την πρώτη φορά που ο Έλληνας τενίστας εμφάνισε το πρόβλημα ήταν κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, όταν ζήτησε ιατρικό time out.

Αμέσως, ένας φυσιοθεραπευτής από την διοργάνωση έβαλε ένα κομμάτι πάγο στο λαιμό του Στέφανου Τσιτσιπά ενώ κλήθηκε και γιατρός.

Ο γιατρός ακροάστηκε τον Έλληνα τενίστα. Στη συνέχεια, ο Έλληνας τενίστας συνέχισε τον αγώνα μέχρι το τέλος του δεύτερου σετ, όταν τελικά εγκατέλειψε, μην μπορώντας να συνεχίσει τον αγώνα.

Stef Tsitsipas waves goodbye…

The Zhuhai top seed retires at one set apiece against Adrian Mannarino#ZC19 pic.twitter.com/NEBUbClgtg

— Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2019