Δυστύχημα στη Βουλγαρία με τουλάχιστον 15 νεκρούς, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο αναποδογύρισε και ‘άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με το BGNES, συνολικά 50 επιβάτες ήταν στο λεωφορείο. Περισσότεροι από 20 ασθενοφόρα από Σόφια και κοντινές πόλεις έσπευσαν στο σημείο. Στην περιοχή βρίσκονται η Πυροσβεστική και η Αστυνομία.

Το δυστύχημα στη Βουλγαρία σημειώθηκε στην πόλη Svoge και τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 ακόμη τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδει και το πρακτορείο ειδήσεων BGNES.

#BREAKING Not less than 14 people were killed and 27 wounded in bus crash near the Bulgarian city of Svoge (Sofia Province). Medical staff expect the number of the victims to increase.

