Δύσκολες στιγμές για την Τουρκία: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών απ’ τον σεισμό | Πάνω από 1.000 τραυματίες

Ο ισχυρός σεισμός στην Τουρκία μεγέθους 6,8 Ρίχτερ “χτύπησε” την περιοχή Ελαζίγ στα ανατολικά. Συγκλονίζουν τα videos που ανέβηκαν στα social media και δείχνουν τη στιγμή της δόνησης αλλά και τα συντρίμμια των κτιρίων.

Ο σεισμός στην Τουρκία άφησε πίσω του νεκρούς, πολλούς τραυματίες και υλικές ζημιές.

Όπως αναφέρει ο νέος απολογισμός των τουρκικών αρχών, 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ πλέον οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 1.000.

a few hours ago a terrible earthquake has occured in turkey.

please, let's pray for them🙏

and as you see, rescue teams have already started to save the citizens who remained under the ruins…#Elazığ pic.twitter.com/x3M7j2xXDh

— lacuna⁷ (@dracojimin) January 24, 2020