Διπλασιασμός δασμών στην Τουρκία απ’ τον Τραμπ

Διπλασιασμός δασμών στην Τουρκία απ’ τις ΗΠΑ, σε χάλυβα και αλουμίνιο, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018