Δεν είναι Πρωταπριλιά… είναι οι θετικές ειδήσεις της ημέρας!

Θετικές ειδήσεις; Ναι, υπάρχουν κι αυτές εν μέσω πανδημίας. Δεν είναι όλα μαύρα και θα στο αποδείξουμε ευθύς αμέσως.

Κι επειδή λιγάκι μπουχτίσαμε με τις αρνητικές ειδήσεις, ψάξαμε για τις θετικές ειδήσεις. Γιατί αυτές θα πρέπει να τις ψάξεις για να τις βρεις, αφού πολλές φορές δεν παίζουν ξανά και ξανά και ξανά….

Κι αν θέλεις κι εσύ να πάρεις μια ανάσα από όλα αυτά που μας συμβαίνουν, αν θέλεις κι εσύ να γεμίσεις με λίγη θετική ενέργεια, δοκίμασε να στρέψεις την προσοχή σου αλλού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr, σημειώθηκε μείωση στα τροχαία δυστυχήματα έως και 80%, μετά τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τη συνέντευξη.

Τη ίδια στιγμή, πτώση άνω του 50% σημειώνουν και τα τροχαία ατυχήματα κι αυτά τα ποσοστά ευχόμαστε να τα διατηρήσουμε και στην εποχή μετά τον κορονοϊό.

Η απαγόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας σε συνδυασμός με τους εντατικούς ελέγχους και την έντονη παρουσία της αστυνομίες, συνέτισαν τους οδηγούς και τους έκαναν πιο προσεκτικούς.

Κι ελπίζουμε να ακολουθήσουν την ίδια οδική συμπεριφορά και μετά την πανδημία!

Ακόμη μια θετική είδηση που μας γέμισε με αισιοδοξία για τον κόσμο και τους ανθρώπους.

Η Ελόνα Αγκόλι από την Κορυτσά της Αλβανίας, μητέρα δύο παιδιών, ζει με την οικογένειά της και εργάζεται στα Γρεβενά. Το Νοσοκομείο Γρεβενών επικοινώνησε μαζί τις για να φτιάξει 600 χειρουργικές μάσκες. Η ίδια όχι μόνο δεν το σκέφτηκε λεπτό, αλλά δέχτηκε να το κάνει και χωρίς πληρωμή!

Άκουγα συνεχώς στις ειδήσεις ότι υπάρχει έλλειψη μασκών στα νοσοκομεία, ότι οι γιατροί και νοσηλευτές κάνουν συνεχώς εκκλήσεις γιατί τους τελειώνουν. Είπα αμέσως στην κυρία ότι δεν ήθελα χρήματα ότι θα τις κατασκεύαζα δωρεάν και θα τις πρόσφερα στο νοσοκομείο και σε όσους εργαζόμενους τις έχουν ανάγκη. Τότε μου είπαν ότι θα μου στείλουν το ύφασμα κι εγώ τους ζήτησα ένα δείγμα το οποίο χρησιμοποίησα για να κάνω πατρόν

Είναι η δουλειά που αγαπά αφού έχει ένα κατάστημα ρούχων στην πόλη των Γρεβενών κι ένα μικρό εργαστήριο όπου ράβει και κάνει διορθώσεις στους πελάτες της. Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέσα σε 9 μέρες είχε έτοιμες 600 χειρουργικές μάσκες που έχουν διπλό ύφασμα και ανάμεσά τους έχει ραφτεί ειδικό φίλτρο που της έδωσαν από το νοσοκομείο.

«Είπα στην υπεύθυνη ότι εάν χρειαστούν κι άλλες μάσκες θα τις φτιάξω, γιατί θέλω να βοηθήσω», ανέφερε προσθέτοντας πως ότι «αυτές τις δύσκολες ημέρες πρέπει εμείς οι άνθρωποι να βοηθήσουμε όπου μπορούμε… να αντέξουμε».

Μάλιστα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε μαζί της τηλεφωνικά για την συγχαρεί για το ήθος, την ανθρωπιά και την προσφορά της.

Το πρώτο δίμηνο του 2020 είχαμε σημαντική μείωση στους δείκτες εγκληματικότητας (ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων), συγκριτικά με το αντίστοιχο δίμηνο του 2019.

Πιο αναλυτικά διαπράχθηκαν:

Ληστείες

Κλοπές – Διαρρήξεις

Κλοπές Τροχοφόρων

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα εξιχνιάστηκαν 8.018 υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, που αφορούν σε όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας έναντι 7.178 πέρυσι.

Αυτό δεν είναι μια θετική είδηση, αλλά σίγουρα θα σου φτιάξει τη διάθεση!

Ένα video, το οποίο έχει γίνει viral μας κάνει να γελάσουμε και να ταυτιστούμε λιγάκι όσοι δουλεύουμε από το σπίτι.

Η δημοσιογράφος Jessica Lang ανέβασε ένα video στο οποίο φαίνεται πως την ώρα που ενημέρωνε τους θεατές για τον κορονοϊό, έκανε το “ντου” ο πατέρας της από πίσω σχεδόν… γυμνός!

«Εργασία από το σπίτι είπαν, θα είναι ωραία, είπαν», γράφει στη λεζάντα του video. Και πραγματικά πάτα το play!

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5

— Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020