Coca-Cola App: Η νέα εφαρμογή της Coca-Cola είναι γεγονός!  

Η νέα εφαρμογή της Coca-Cola είναι γεγονός κι εσύ πρέπει να το καταλάβει αν θέλεις να δημιουργήσεις τα δικά σου stories του και να κερδίσεις τα πιο hot δώρα και εμπειρίες!

Πόσο τέλειο θα ήταν να κερδίζεις απίστευτα δώρα κάθε φορά που κάνεις story; Η Coca-Cola, μέσα από το νέο application Coca-Cola App, σου δίνει τις λέξεις για να δημιουργήσεις τα δικά σου stories και σου προσφέρει την απόλυτη ευκαιρία να “διεκδικήσεις” μοναδικά δώρα και εμπειρίες! Κατέβασε την εφαρμογή, κάνε join την πιο fun παρέα και ζήσε μια εμπειρία that only Coke can do! Η εφαρμογή της Coca-Cola είναι διαθέσιμη τώρα για χρήστες Android και iOS λογισμικού!

Και πώς λειτουργεί; Με τρία απλά βήματα, Scan-Share-Win, έρχεσαι πιο κοντά στο δώρο που θέλεις!

Σκανάρεις το QR code που θα βρεις στις νέες συσκευασίες 500ml Coca-Cola, Fanta ή Sprite, συνθέτεις τις δικές σου μοναδικές ιστορίες, μοιράζεσαι τα stories σου και κερδίζεις gems! Καταχώρησε στην εφαρμογή τον κωδικό κάτω από το καπάκι, μάζεψε coins και έλα ένα βήμα πιο κοντά σε μοναδικές εμπειρίες και δώρα!

Αν ακόμη δεν βρήκες αρκετούς λόγους για να κάνεις download στο κινητό σου το Coca-Cola App, μάθε πως απολαμβάνοντας Coca-Cola, Fanta και Sprite έχεις ήδη κάνει το μεγαλύτερο βήμα για να βρεθείς μία ανάσα μακριά από τα πιο σούπερ δώρα, τις πιο πολυσυζητημένες συναυλίες, festivals αλλά και once in a lifetime εμπειρίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες!

Δώρα από Spotify, What’s Up, Colorskates, PlayStation®, World Party Traveler, Goody’s, InSpot, Razer, American Eagle, Accessorize, Inglot, και πολλά άλλα, σε περιμένουν να τα κάνεις δικά σου! Κι αυτό είναι μόνο η αρχή! Από τη λίστα φυσικά δε θα μπορούσαν να λείπουν συλλεκτικά αντικείμενα Coca-Cola αλλά και εισιτήρια για συναυλίες και ταξίδια!

Σκέφτεσαι καλύτερη αφορμή, για να πάρεις τώρα το smartphone σου και να ανανεώσεις το Feed σου με τα δικά σου Stories, που θα φέρουν την υπογραφή της Coca-Cola;

Aν μένεις στην Ελλάδα, πάρε το κινητό στο χέρι, κάνε κλικ και κατέβασε τώρα το Coca-Cola App! Αν πάλι, μένεις Κύπρο, μπες από το κινητό σου εδώ και ξεκίνα να δημιουργείς τα stories σου!

Απόλαυσε, σκάναρε, κάνε share τα stories σου και κέρδισε!

“Let’s write our own stories”!