Brexit: Συντριπτική ήττα για τη Μέι | Πρόταση μομφής απ’ τους Εργατικούς

Ηττήθηκε η Τερέζα Μέι, αφού καταψηφίστηκε η συμφωνία για το Brexit. Πρόταση μομφής κατέθεσαν οι Εργατικοί. Η πρόταση μομφής θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί την Τετάρτη.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι σημείωσε πως θα επιστρέψει στις Βρυξέλλες για νέο πλάνο εξόδου και θα έχει συζητήσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για μια εναλλακτική προσέγγιση του Brexit.

«Το Κοινοβούλιο μίλησε, η Κυβέρνηση θα ακούσει», δήλωσε η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι.

Η σημερινή ψηφοφορία δεν δείχνει τίποτα σχετικά με το τι τελικά υποστηρίζει το Κοινοβούλιο. Δεν γνωρίζω εάν η Βουλή των Κοινοτήτων προτίθεται να τιμήσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την αποχώρηση από την Ε.Ε.

Η ίδια συνέχισε λέγοντας πως πρέπει να επιβεβαιωθεί εάν η Κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, ενώ τόνισε πως η Κυβέρνηση θα βρει χρόνο για μια συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης την Τετάρτη.

Εφόσον οι βουλευτές επιβεβαιώσουν την εμπιστοσύνη τους, θα συναντηθώ με τους εταίρους. Θέλω να αποχωρήσουμε με συντεταγμένο τρόπο

Στη συνέχεια, οι Εργατικοί κατέθεσαν πρόταση μομφής, η οποία θα συζητηθεί και να ψηφιστεί την Τετάρτη (21:00 ώρα Ελλάδας).

«Το αποψινό αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη ήττα από τη δεκαετία του 1920», τόνισε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Ντόναλντ Τουσκ με ανάρτησή του στο Twitter προέτρεψε την Τερέζα Μέι να σκεφτεί την ακύρωση του Brexit.

Αν είναι αδύνατον να υπάρξει συμφωνία, και κανείς δεν θέλει να μην υπάρξει συμφωνία, τότε ποιος θα έχει τελικά το θάρρος να πει ποια είναι η μοναδική θετική λύση;

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?

Απ’ την πλευρά του ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έγραψε στο Twitter του: «Με λύπη παρακολουθώ απόψε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο βρετανικό κοινοβούλιο. Προτρέπω τη Βρετανία να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο χρόνος έχει σχεδόν τελειώσει».

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή του ο Γιούνκερ σημειώνει ότι «ο κίνδυνος μιας άτακτης αποχώρησης της Βρετανίας έχει αυξηθεί» με την απόρριψη της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες από το βρετανικό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται για να βοηθήσει στο να διασφαλιστεί ότι η Ε.Ε. είναι πλήρως προετοιμασμένη

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 15, 2019