Ένα Boeing 737, το οποίο μετέφερε 143 επιβαίνοντες, ξέφυγε απ’ τον διάδρομο προσγείωσης και κατέληξε σε ποτάμι!

Το περιστατικό με την προσγείωση του Boeing σε ποτάμι έγινε κοντά στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα και το αεροσκάφος βρέθηκε μέσα στον ποταμό Σεντ Τζονς, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του στρατιωτικού αεροδρομίου του Τζάκσονβιλ.

Μπορεί βέβαια να μην υπήρξαν θύματα, αλλά το γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε πως 21 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές, το αεροπλάνο προσπαθούσε να προσγειωθεί εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης.

Η πτήση προερχόταν από το αμερικανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στον κόλπο Γκουαντάναμο της Κούβας και κατέληξε στον ποταμό, που βρίσκεται στο τέλος του διαδρόμου προσγείωσης, περίπου στις 21:40 τοπική ώρα, γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Απ’ την πλευρά του, ο δήμαρχος του Τζάκσονβιλ, Λένι Κάρι, μέσα απ’ τον λογαριασμό του στο Twitter διαβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες «είναι ζωντανοί» και συνέχισε λέγοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστεί η διαρροή καυσίμων στον ποταμό.

7. No fatalities reported. We are all in this together. Absorb that. — Lenny Curry (@lennycurry) May 4, 2019

3. Teams working to control jet fuel in the water. — Lenny Curry (@lennycurry) May 4, 2019

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Κάρι τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά για να του προσφέρει βοήθεια.

6. @realDonaldTrump White House called to help as the situation was developing. — Lenny Curry (@lennycurry) May 4, 2019

«Το αεροπλάνο δεν έχει βυθιστεί. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι ζωντανοί», ανακοίνωσε και το γραφείο του σερίφη του Τζάκσονβιλ, με την ανάρτησή του να συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες που δείχνουν το αεροπλάνο, που φέρει το λογότυπο της εταιρείας Miami Air International, να βρίσκεται μέσα στον ποταμό.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο δρομολόγιο συνήθως χρησιμοποιούν μέλη του στρατού, οι οικογένειές τους, αλλά και εργολάβοι και άλλοι πολίτες που ταξιδεύουν από τις ΗΠΑ στη βάση του Γκουαντάναμο.

