BBC: Νεκρός ο ιδιοκτήτης της Λέστερ | Δεν επιβεβαιώνει η ομάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα, είναι νεκρός ο ιδιοκτήτης της Λέστερ, Βικάι Σβιβαναναπράμπα, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι ήταν συνολικά οι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση ούτε απ’ το περιβάλλον του ιδιοκτήτη της ομάδας, αλλά ούτε και κάποια ανακοίνωση απ’ τη Λέστερ σχετικά με την τύχη του προέδρου της ομάδας.

Ο δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς, των BelNsports και ESPN, αναφέρει στο Twitter του ότι η εταιρεία του Ταϊλανδού επιχειρηματία, τον πληροφόρησε ότι ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Λέστερ βρισκόταν εντός του ελικοπτέρου.

Μίλησα με την King Power, η οποία θα δημοσιεύσει επίσημη δήλωση αύριο. Ο ιδιοκτήτης της Λέστερ βρισκόταν στο οκταθέσιο ελικόπτερο που θα κατευθυνόταν προς το Λονδίνο. Ένα μηχανικό πρόβλημα κατά αμέσως μετά την απογείωση προκάλεσε φωτιά πριν τη συντριβή στο πάρκινγκ

