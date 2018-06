Αυτοκτόνησε η Kate Spade, η διάσημη σχεδιάστρια

Αυτοκτόνησε η Kate Spade, η 55χρονη σχεδιάστρια, είδηση που αρχικά μετέδωσαν τα ξένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και επιβεβαίωσε αργότερα το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης.

BREAKING: Fashion designer #KateSpade found dead in her home from an apparent suicide. This story is developing. pic.twitter.com/VPHIK3AyWo

Σύμφωνα με πληροφορίες η Kate Spade βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της Park Avenue, και όπως όλα δείχνουν πρόκειται για αυτοκτονία καθώς κρεμάστηκε, Συγκεκριμένα, μια από τις βοηθούς της την βρήκε κρεμασμένη από ένα κόκκινο μαντήλι, όπως ανέφεραν και οι New York Times.

Η ίδια άφησε πίσω της ένα σημείωμα, στο οποίο μάλλον εξηγεί τους λόγους της αυτοκτονίας, αλλά η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει το περιεχόμενό του.

Safe travels to you, Kate Spade…you brought a lot of joy and color to this world. Rest In Peace. pic.twitter.com/VHxSpT4R7O

— Mona (@Monaheart1229) June 5, 2018