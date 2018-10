Αυτοί είναι οι νικητές του Νόμπελ Οικονομίας 2018

Η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε σήμερα τους νικητές του Νόμπελ Οικονομίας 2018. Νικητές είναι οι Αμερικάνοι Ουίλιαμ Νορντχάους και Πολ Ρόμερ διότι ενσωμάτωσαν την κλιματική αλλαγή και την τεχνολογική καινοτομία στην μακροοικονομική ανάλυση.

Στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας αναφέρεται ότι το έργο τους ήταν πολύ σημαντικό. Συγκεκριμένα τόνισαν ότι «Τα ευρήματά τους διεύρυναν σημαντικά την οικονομική ανάλυση με την κατασκευή μοντέλων που εξηγούν πώς η οικονομία της αγοράς αλληλεπιδρά με τη φύση και τη γνώση».

Το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας δόθηκε για πρώτη φορά το 1968 και καθιερώθηκε. Ο Άλφρεντ Νόμπελ δεν ζήτησε ποτέ να υπάρξει αυτό το βραβείο στην διαθήκη του, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα βραβεία Νόμπελ. Η Τράπεζα της Σουηδίας το είχε θεσπίσει αυθαίρετα με αφορμή τη συμπλήρωση τριακοσίων χρόνων από την ίδρυσή της.

Το χρηματικό έπαθλο φτάνει στις 9 εκατομμύριες κορώνες Σουηδίας (1 εκατ. δολάρια).

BREAKING NEWS: ⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer. #NobelPrize pic.twitter.com/xUs6iSyI7h

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2018