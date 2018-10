Νόμπελ Ειρήνης 2018 στους Denis Mukwege και Nadia Murad για τον αγώνα τους εναντίον της σεξουαλικής βίας ως όπλου σε ένοπλες συγκρούσεις.

To φετινό Νόμπελ Ειρήνης τίμησε τους αγώνες κατά της σεξουαλικής βίας στο πρόσωπο του γυναικολόγου από το Κονγκό, ο οποίος είχε επανειλημμένως προταθεί και στο παρελθόν, και τη νεαρή ακτιβίστρια, Nadia Murad, πρώην σεξουαλική σκλάβα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η Νορβηγική Επιτροπή ξεχώρισε αυτούς τους δύο ανθρώπους ανάμεσα σε 331 υποψηφιότητες.

Η Επιτροπή, με σκοπό να περάσει το μήνυμα ότι οι γυναίκες χρειάζονται προστασία, τίμησε τον Denis Mukwege, «ο οποίος υπήρξε το σημαντικότερο σύμβολο, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, του αγώνα να τερματιστεί η σεξουαλική βία σε καθεστώς πολέμων και ένοπλων συρράξεων».

Παράλληλα, τιμήθηκε και η Nadia Murad, μέλος της μειονότητας Γιαζίντι στο Ιράκ, η οποία βιάστηκε κατ’ επανάληψη από μέλη του Ισλαμικού Κράτους και «βρήκε το θάρρος να αφηγηθεί τα βασανιστήριά της».

Nadia Murad, awarded the 2018 Nobel Peace Prize, is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. She has shown uncommon courage in recounting her own sufferings and speaking up on behalf of other victims.#NobelPrize pic.twitter.com/NeF70ig09J

