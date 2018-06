Αυτό είναι το κοινό κείμενο που υπέγραψαν Τραμπ και Κιμ | Όσα συμφώνησαν

Μετά τη συνάντησή τους, οι δύο ισχυροί ηγέτες δήλωσαν έτοιμη να αφήσουν πίσω το παρελθόν ενώ έκαναν λόγο για μια “φανταστική” συνάντηση. Τι συμφώνησαν στο κοινό κείμενο που υπέγραψαν Τραμπ και Κιμ;

«Εγγυήσεις ασφάλειας» και «πλήρης αποπυρηνικοποίηση» είναι τα κύρια σημεία και η ουσία του κειμένου που υπέγραψαν οι δύο ισχυροί ηγέτες και δόθηκε στη δημοσιότητα, όπως αποκάλυψε το Reuters.

Ένα πολύ σημαντικό και περιεκτικό έγγραφο χαρακτήρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος το κείμενο που υπέγραψε από κοινού με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.

Τα τέσσερα βασικά σημεία:

Here's the full text, hard to read but it's possible pic.twitter.com/UaNeN3M2LA

— Chad O'Carroll (@chadocl) June 12, 2018