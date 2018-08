Αυτή είναι η νέα μπάλα του Champions League και είναι εντυπωσιακή | Photos

Πώς είναι η νέα μπάλα του Champions League για τη σεζόν 2018-2019; Απλά εντυπωσιακή και οι ποδοσφαιρόφιλοι απλά ενθουσιάστηκαν. Η νέα μπάλα του Champions League είναι μπλε ενώ τα αστέρια που σχηματίζονται πάνω είναι ένα απαλό γκρι.

Η Adidas αποκάλυψε με μια φωτογραφία την επίσημη μπάλα, η οποία είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να τονιστούν τα αστέρια της διοργάνωσης. Το κυρίαρχο χρώμα είναι το επίσημο μπλε του Champions League.

Όπως ανέφερε η Adidas, η νέα μπάλα έχει ενσωματώσει την τελευταία τεχνολογία της εταιρείας

Road to Madrid.

Introducing the new @ChampionsLeague official match ball for the 2018/19 season.#HereToCreate pic.twitter.com/EmRE6BvxNb

— adidas Football (@adidasfootball) August 15, 2018